domingo, 31 de agosto de 2025
Discussão de trânsito termina com casal atropelado em São Carlos; motorista fugiu

31 Ago 2025 - 06h18Por Da redação
Discussão de trânsito termina com casal atropelado em São Carlos; motorista fugiu - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Uma discussão de trânsito terminou em atropelamento na noite deste sábado (30), na Rua Bernardino Fernandes Nunes, no bairro Parque Delta, em São Carlos. Um casal, de 36 e 37 anos, foi atropelado por um motorista que fugiu do local após o crime.

Segundo testemunhas, as vítimas seguiam em direção ao Parque Delta quando passaram por um pontilhão que permite a passagem de apenas um veículo por vez. Já próximos à saída, um HB20 prata entrou no local em sentido contrário com farol alto, o que teria dado início a um desentendimento entre os condutores.

O casal desceu do carro para conversar com o motorista do HB20. A mulher posicionou-se à frente do veículo, momento em que o condutor acelerou, atingiu a vítima e a levou sobre o capô por cerca de 10 metros antes de ela cair. Em seguida, também atropelou o homem e deixou o local sem prestar socorro.

Populares prestaram ajuda imediata e acionaram o SAMU. A mulher foi socorrida pela Unidade de Suporte Avançado (USA) e o homem por uma equipe de suporte básico, ambos levados à Santa Casa de São Carlos.

A placa do carro foi anotada por testemunhas e entregue à Polícia Militar, que investiga o caso.

