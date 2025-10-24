Polícia Civil realiza Operação Chequemate em São Carlos e prende três pessoas

DIG realiza operação em São Carlos -

Policiais civis de São Carlos, sob a coordenação do Deinter-3 de Ribeirão Preto, realizou nesta sexta-feira (24) a Operação Chequemate, que resultou na prisão de três pessoas — dois adultos e um adolescente.

De acordo com o delegado João Fernando Baptista, responsável pela DIG, os dois adultos foram recolhidos à cadeia pública local, onde permanecem à disposição da Justiça. O adolescente apreendido foi encaminhado à Fundação Casa e ficará à disposição da Vara da Infância e Juventude.

“Todos eles estão ligados a práticas criminosas. Essa operação não se limita apenas à captura de procurados, mas também envolve outras diligências relacionadas a condutas criminosas”, explicou o delegado.

A Operação Chequemate seguirá nos próximos dias, com novas ações voltadas ao combate a diferentes modalidades de crime em São Carlos e região.

