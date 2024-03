DIG realiza operação "Babilônia" e apreende 10 quilos de cabos telefônicos furtados

SIGA O SCA NO

Na tarde de terça-feira (5), policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), após diversas diligências, conseguiram identificar um depósito clandestino de compra e venda de materiais recicláveis furtados, que eram vendidos para um comerciante de 56 anos.

Toda a investigação sigilosa da DIG teve início após uma comunicação em Registro Digital de Ocorrência (RDO) da empresa Telefônica Brasil S/A, com sede na capital, que comunicou ao delegado João Fernando Baptista da DIG que técnicos da empresa constataram vários furtos de cabos da empresa na área rural, região do santuário da Aparecida da Babilônia.

João Fernando determinou que o setor de inteligência da DIG desse início aos trabalhos investigativos. Realizando levantamentos na área da Babilônia, um dos proprietários de sítios daquela região disse ter visto homens transportando algo estranho no interior de um Gol vermelho, que já teria visto por duas a três vezes por aquela área. Realizando alguns levantamentos, os policiais civis conseguiram chegar a um depósito que seria um descampado no São Carlos, onde havia farto material (sucata).

Operação Babilônia

Na tarde de terça-feira, por volta das 16h30, o delegado reuniu um representante (técnico) da empresa Telefônica Brasil, bem como seus policiais, e seguiu para a região do bairro São Carlos VIII, já com a informação de que sua equipe teria localizado e identificado o possível local em que eram encaminhados a fiação.

Ao chegar no local indicado, um terreno pertencente à Prefeitura Municipal de São Carlos, os policiais civis detiveram o comerciante de 56 anos, o qual confessou que teria invadido o terreno. Ele não possuía qualquer documento que o autorizasse a realizar seu comércio naquela região. O local foi cercado com arame e montado um depósito de sucatas clandestino, onde ele realizava a compra de vários materiais recicláveis e os revendia para uma empresa de São Carlos, apontada por ele como sendo a que adquiria seus produtos, que segundo ele não eram provenientes de crime.

Gol usado para os crimes

Uma parte dos policiais da DIG passou a realizar diligências também naquela região, onde vieram a localizar e apreender na avenida Professor Vicente Keppe, próximo à avenida Conego Cônego Alderico Volpe, também no São Carlos VIII, o Gol vermelho. O carro foi identificado como sendo o veículo que era utilizado nos crimes de furtos de cabos na região. Segundo testemunhas, o carro estaria quebrado e servindo de dormitório de "nóias" (viciados em drogas). Os investigadores identificaram o proprietário do carro, porém até o momento o mesmo não foi localizado.

No interior do depósito clandestino, o técnico da empresa telefônica conseguiu identificar cerca de 10 quilos de cabos telefônicos furtados da região da "Babilônia". O comerciante foi encaminhado juntamente com o material e o Gol para o prédio da DIG.

Caminho do material furtado

Ouvido durante o seu indiciamento, o comerciante confessou como funciona o caminho do material furtado e a compra e venda do produto. Ele alegou que teria comprado de um morador em situação de rua cerca de 30 anos a fiação de cabos telefônicos e teria pago aproximadamente R$ 0,30 o quilo, cujo dinheiro o vendedor compraria drogas. Ele também confessou que pretendia vender o material por R$ 0,60 o quilo, que segundo ele é o que estaria pagando um comerciante estabelecido na área norte de São Carlos. Como não foi preso em flagrante, o comerciante foi indiciado pelo crime de receptação de produto ilícito (furtado) (artigo 180) do Código Penal Brasileiro (CPB) e todo material ficou à disposição da Telefônica, que agradeceu o empenho dos

