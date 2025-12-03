DIG realiza nova fase da "Operação Ferrolho" e apreende mais de 100 kg de cobre furtado

Crédito: SCA

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) realizou, na tarde desta terça-feira (2), uma nova fase da “Operação Ferrolho”, com o objetivo de identificar integrantes de quadrilhas responsáveis por furtos de cabos telefônicos em diversos bairros de São Carlos. Segundo a Polícia Civil, o material estaria sendo furtado e posteriormente revendido a comerciantes que, ao serem questionados, afirmam adquirir os cabos já queimados de terceiros e “de boa-fé”.

No entanto, de acordo com o delegado João Fernando Baptista, tais práticas contribuem diretamente para o fortalecimento do crime organizado, gerando prejuízos não apenas para empresas de telefonia, mas também para consumidores que sofrem com interrupções de serviços essenciais.

Rondas noturnas

O delegado também informou que as rondas realizadas pela DIG têm sido intensificadas no período noturno. Na última semana, equipes estiveram na região do bairro São Carlos VIII, na zona leste da cidade, onde há alta incidência de furtos e queima de cabos para extração e revenda de cobre.

Operação Ferrolho

Com foco na identificação dos autores dos furtos de cabos da Telefônica e dos receptadores, o delegado reuniu sua equipe na tarde de terça-feira para novas diligências da “Operação Ferrolho”. As ações ocorreram nos bairros São Carlos VIII, Maria Estela Fagá, ambos na região leste, e também no Cidade Aracy. Policiais civis vistoriaram estabelecimentos comerciais, abordaram suspeitos e registraram imagens de locais onde ocorreram os furtos, buscando identificar os responsáveis e quem estaria contribuindo para o crime.

Mais de 100 quilos de cobre apreendidos

Por volta das 16h10, o delegado e uma das equipes se deslocaram até um depósito de sucatas localizado na Avenida José Antônio Migliato, no bairro Presidente Collor, região do Cidade Aracy I. Durante a vistoria, os investigadores localizaram 109,7 quilos de cobre queimado, já sem capas de revestimento. Com orientação de representantes de empresas de telefonia, os policiais constataram que o material possivelmente foi furtado da operadora Vivo.

Comerciante detido

O proprietário do estabelecimento foi questionado e afirmou desconhecer a origem do material, alegando tê-lo adquirido de boa-fé, como costuma ocorrer em outros casos. Todo o cobre foi apreendido, e o comerciante detido e qualificado. Um representante da Vivo deverá comparecer à DIG para análise detalhada do material.

Nova legislação

Caso seja confirmada a origem criminosa dos cabos, o comerciante poderá ser indiciado por receptação qualificada. Segundo o delegado João Fernando Baptista, com a alteração recente na legislação, esse crime agora prevê pena de 3 a 8 anos de reclusão, além de multa, sendo considerado inafiançável.

O delegado reforçou que as investigações continuam e que, nesta nova fase da “Operação Ferrolho”, não apenas os autores dos furtos, mas também comerciantes que insistem em adquirir produtos de procedência duvidosa serão responsabilizados.

