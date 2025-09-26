DIG prende suspeito de espancar e abusar sexualmente de idosa durante assalto

Momento em que acusado deixa a delegacia - Crédito: SCA

Na manhã desta sexta-feira (26), a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos, com apoio da Guarda Municipal, prendeu um jovem de 20 anos acusado de praticar dois assaltos violentos contra mulheres idosas no município. A captura foi possível após informações de populares indicarem que o investigado estaria escondido em uma casa abandonada no bairro Jardim Bicão.

Segundo o delegado João Fernando Baptista, titular da DIG, o primeiro crime ocorreu no dia 13 de setembro, quando o acusado invadiu a residência de uma mulher de 65 anos. “Uma vez dentro da casa, ele teria espancado a vítima e inclusive cometido abuso sexual contra ela. A partir daí iniciamos as diligências necessárias para identificá-lo e, na semana passada, conseguimos sua identificação, representando pela expedição de um mandado de prisão temporária para dar continuidade às investigações”, explicou.

Ainda de acordo com o delegado, o segundo ataque foi registrado no dia 24 de setembro, em circunstâncias semelhantes. “Outra mulher, da mesma faixa etária, teve sua casa invadida e também foi espancada, desta vez sem a violência sexual. Os dois casos aconteceram na região da Vila Prado”, detalhou.

O delegado destacou a periculosidade do suspeito: “É um indivíduo extremamente violento, ao que tudo indica agindo sob efeito de drogas. Ele já ostenta passagens criminais por furto e receptação”. No momento da prisão, o acusado foi encontrado dormindo em um dos cômodos da casa abandonada. Sob seu travesseiro havia uma munição calibre .32 intacta, além de uma blusa azul escura, que serão investigadas quanto à origem.

Baptista informou ainda que o preso ficará inicialmente 30 dias recolhido, por conta da prisão temporária expedida pela Justiça. “Ao final do inquérito, representaremos pela prisão preventiva. Diante das provas reunidas, acreditamos que essa prisão será decretada. Não identificamos ligação dele com outros roubos recentes na cidade, que não apresentam as mesmas características”, concluiu o delegado.

O investigado foi encaminhado ao Centro de Triagem local, onde permanecerá à disposição da Justiça.

