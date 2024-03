DIG prende ladrão que praticava atos de terror durante assaltos em São Carlos

João Fernando Baptista, delegado da DIG - Crédito: Maycon Maximino

Policiais da Delegacia de Investigações Gerais (DIG), concluíram investigações e prenderam um assaltante de 18 anos considerado

Perigoso. Ele seria o responsável entre os marginais de torturar psicologicamente as vítimas para força-las a apontar onde estariam os bens de valores do imóvel.

O delegado João Fernando Baptista disse que, após levantamentos, os policiais civis chegaram há alguns marginais que estão sendo procurados e um deles no final de fevereiro, foi identificado e preso. O setor de inteligência da especializada em crimes com autoria desconhecida, averigua a atuação de integrantes de quadrilhas e ladrões de residência e nas apurações descobriram que possivelmente A.W.L., 18, se encaixava nas características de um dos dois ladrões que teriam invadido uma residência da rua Dr. Duarte Nunes, na Vila Prado. Armados, fez uma família refém e descobriram que A.W.L. seria o comparsa que coordenava o assalto e seria o mais frio, determinando que toda família deitasse no chão e a todo instante alertava que, se erguessem a cabeça, seriam mortos. A família sem ter como escapar das mãos dos marginais que, apontou onde estariam os objetos que pretendiam levar. Após roubar celulares, joias, equipamentos eletrônicos e até mesmo um ar condicionado portátil, a dupla fugiu deixando a família trancada na própria casa.

Baptista, após assumir os trabalhos passou a analisar o comportamento dos marginais e seus investigadores conseguiram a identificação dos ladrões. Um destes assaltantes, embora já identificado, é caçado pela DIG. No final do mês de fevereiro após um outro roubo com as mesmas características identificou A.W.L., apontado pelo setor de inteligência da DIG, como sendo um dos marginais que pode estar envolvido em outros roubos a residências em São Carlos. Baptista informou ainda que as provas colhidas pela sua equipe foram fundamentais para elucidação de dois crimes com as mesmas características.

No final do mês passado após a representação do delegado, a Justiça Criminal expediu a prisão preventiva contra A.W.L., que foi preso e indiciado pelo crime de roubo à mão armada. Ele foi apontado como sendo o marginal que comandou o roubo na Vila

Prado. Com nova representação foi expedido um novo mandado de prisão preventiva contra o acusado, que segue preso no Anexo de Detenção Provisória (ADP) de Araraquara e segue investigado com outros marginais que estariam realizando roubos em São Carlos.

