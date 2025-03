DIG prende dois em flagrante por furto de energia durante operação conjunta com a CPFL

Compartilhar no facebook

Operação da DIG e CPFL prendeu dois em flagrante - Crédito: Maycon Maximino

Durante uma operação conjunta realizada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) e a concessionária de energia CPFL, dois indivíduos foram presos em flagrante pelo crime de furto de energia em estabelecimentos comerciais na cidade de São Carlos.

As equipes policiais, acompanhadas por técnicos da empresa, identificaram irregularidades em dois imóveis distintos. No primeiro local, situado no bairro Parque Santa Felícia, foi encontrado um desvio de energia instalado atrás de uma estrutura de alvenaria, permitindo que determinados equipamentos funcionassem diretamente da rede elétrica, sem passar pelo medidor. Segundo os especialistas da CPFL, a fraude estaria em funcionamento há pelo menos três anos, resultando em um prejuízo estimado de R$ 63.000,00.

O inquilino do estabelecimento negou conhecimento da fraude e afirmou estar ocupando o imóvel há aproximadamente um ano e meio. O proprietário também declarou não ter conhecimento do crime e se comprometeu a fornecer informações sobre locatários anteriores para auxiliar na investigação.

Em outra ocorrência, registrada no Centro da cidade, os agentes encontraram alterações no medidor de energia de um estabelecimento comercial, que permitiam a redução artificial do consumo registrado. O responsável pelo imóvel foi detido para prestar esclarecimentos.

Os indivíduos detidos foram conduzidos à delegacia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante pelo crime de furto qualificado, conforme previsto no artigo 155 do Código Penal. O caso segue sob investigação para apurar se outras pessoas estão envolvidas nas fraudes.

Segundo a DIG, durante três dias de operação, 45 locais foram inspecionados, sendo que em sete foram encontradas irregularidades.

