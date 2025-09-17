DIG investiga suposto desmanche clandestino de veículos em São Carlos

Material apreendido - Crédito: Maycon Maximino

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) encerrou a operação 7 de Setembro averiguando um suposto desmanche de veículos na região oeste de São Carlos.

O delegado João Fernando Baptista informou que a operação foi desencadeada pela DIG/São Carlos após diversas diligências e investigações realizadas há algum tempo pelos policiais. As apurações identificaram irregularidades em peças de veículos desmontados de forma clandestina, além de problemas na documentação junto ao órgão estadual (Detran/SP).

Veículos

Segundo João Fernando, o desmanche localizado no bairro Santa Angelina mantinha, em um terreno baldio, veículos com placas de São Carlos, Araraquara e Barretos. O delegado frisou que os automóveis não constavam como furtados ou roubados, porém estavam sendo desmontados para que suas peças fossem repassadas a outros veículos — prática que configura crime.

26ª Ciretran

Todos os veículos foram guinchados para o pátio da 26ª Ciretran, onde passaram por perícia. A DIG fará um levantamento completo dos sete automóveis encontrados para verificar a situação de cada um. João Fernando destacou que o objetivo da ação é combater a receptação de veículos em São Carlos e, assim, reduzir os índices de furtos e roubos na cidade.

