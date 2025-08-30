(16) 99963-6036
DIG inicia "Operação 7 de Setembro" com prisões e apreensão de arma em São Carlos

30 Ago 2025 - 07h19Por Da redação
DIG inicia "Operação 7 de Setembro" com prisões e apreensão de arma em São Carlos - Crédito: SCA Crédito: SCA

Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos deflagrou, na manhã de sexta-feira (29), a “Operação 7 de Setembro”, ação integrada do DEINTER-3 (Ribeirão Preto), que abrange 93 municípios da região. A ofensiva deverá se estender por mais de uma semana e tem como objetivo retirar de circulação integrantes do narcotráfico, apreender drogas e armas, capturar foragidos da Justiça e intensificar investigações em pontos estratégicos, contribuindo para reduzir índices de criminalidade, como furtos, roubos, homicídios e estelionatos.

Arma de fogo apreendida

Ainda no primeiro dia da operação, os policiais da DIG prenderam uma mulher de 42 anos na Vila Isabel, em São Carlos. Durante buscas em sua residência, foi localizada e apreendida uma pistola semiautomática Taurus, calibre .380, com numeração aparente e um carregador municiado com 15 cartuchos intactos.

Na presença de seu advogado, a mulher declarou não possuir documentação da arma. Ela foi autuada em flagrante por posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei 10.826/03 – Estatuto do Desarmamento). A pistola foi encaminhada ao Instituto de Criminalística para perícia.

Prisão de foragido

Outra equipe da DIG conseguiu capturar um homem de 49 anos, foragido da Justiça, em uma propriedade localizada no km 225 da Rodovia Washington Luís (SP-310). Ele foi conduzido à DIG, submetido a exame de corpo de delito no IML e posteriormente encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguarda audiência de custódia neste sábado (30).

Intensificação do combate ao crime

O delegado titular da DIG, João Fernando Baptista, destacou que a operação seguirá ao longo da semana com diversas diligências:

“Estamos realizando levantamentos e identificando criminosos que continuam praticando delitos em São Carlos e em toda a área da Seccional. Muitos já foram presos e outros estão sendo monitorados. O objetivo é intensificar o combate à criminalidade e reduzir ainda mais os índices de violência.”

“Operação 7 de Setembro” seguirá nos próximos dias com novas ações coordenadas pela Polícia Civil em toda a região.

