DIG identifica entregador e atleta de Karatê morto a tiros em São Carlos

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos identificou, na manhã desta quinta-feira (4), a vítima do 11º homicídio do ano registrado na cidade. Trata-se de Ezequiel de Jesus Silva, 26 anos, entregador e atleta multicampeão de Karatê, encontrado baleado durante a madrugada no Jardim Real, na região norte.

Segundo o delegado responsável pelo caso, Dr. João Fernando Baptista, policiais militares foram acionados após moradores ouvirem disparos de arma de fogo. Ao chegarem ao local, encontraram equipes do SAMU tentando socorrer a vítima, que não resistiu ao ferimento no tórax.

Delegado confirma dinâmica e descarta latrocínio

De acordo com o delegado, Ezequiel não portava documentos, o que dificultou a identificação inicial. A confirmação só ocorreu após o comparecimento dos pais à DIG.

“Durante a tentativa de socorro a esse indivíduo, a vítima, ele acabou falecendo no local. Na ocasião da lavratura da ocorrência, ele não foi identificado, uma vez que não tinha nenhum documento junto ao corpo.”, explicou.

O delegado também relatou que a bicicleta elétrica utilizada pelo jovem em entregas de aplicativos foi localizada próxima ao corpo, o que leva a polícia a descartar, no momento, a hipótese de latrocínio (roubo seguido de morte).

“Em diligência, foi localizada essa bicicleta bem próxima ao corpo. A princípio, descartamos o crime de latrocínio. Temos algumas linhas de investigação, no entanto, não podemos divulgar nada.”

Família afirma que ele não usava drogas e era atleta

A região onde o crime ocorreu é conhecida pela movimentação relacionada ao tráfico de drogas, porém, segundo o delegado, a vítima não tinha vínculo com esse tipo de prática.

“Sim, é uma área com incidência de drogas, mas a vítima não tem histórico de uso de drogas. Ele foi um atleta, lutava Karatê, é multicampeão, segundo o pai dele.”

A mãe de Ezequiel, que esteve na DIG, afirmou que o rapaz não trabalhou na noite anterior e que havia saído de casa por volta das 23h50 dizendo que voltaria logo, sem informar o destino. Ele morava com os pais e ajudava a família com o trabalho de entregas.

DIG pede colaboração da população

O delegado reforçou que a polícia segue investigando e pediu apoio da população para identificar o autor ou motivação do homicídio.

“Qualquer informação pode ser muito relevante na elucidação desse caso. Quem tiver alguma informação, denuncie no 181, não precisa se identificar, ou diretamente na DIG: 3374-1596.”

A bicicleta elétrica encontrada com o jovem foi recolhida e passará por perícia. A DIG continua ouvindo familiares e testemunhas, e o delegado informou que novidades poderão surgir nos próximos dias.

