DIG identifica acusado de comandar roubos a residências em São Carlos

DIG - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

O Setor de Inteligência Policial da Delegacia de Investigações (DIG) conseguiu identificar um jovem de 18 anos suspeito de coordenar roubos a residências em São Carlos. Mesmo ainda adolescente, ele já estava à frente de uma quadrilha que mantinha suas vítimas sob a mira de armas de fogo e as obrigava a entregar seus bens, como joias, dinheiro, objetos de valor, carros e motocicletas. Muitas vítimas ainda eram menosprezadas pelos marginais, quando não, agredidas até revelarem onde estariam objetos de valor na casa.

O delegado João Fernando Baptista disse que, a partir de uma sequência de roubos a residências e roubos de veículos, os investigadores do Setor de Inteligência Policial da DIG passaram a fazer um mapeamento das vítimas, da quantidade de marginais, dos perfis desses ladrões, do tom de voz e de como as vítimas eram tratadas pelos assaltantes. Muitas, ainda traumatizadas, sequer queriam registrar os crimes ou falar sobre o bando de A.W.L.

No mês de janeiro deste ano, policiais militares chegaram a deter o marginal, após outro roubo a residência promovido pela quadrilha. A.W.L, havia realizado seu primeiro roubo a residência já na maioridade. Levado à presença do delegado no Plantão da Polícia Civil, um comparsa dele, de 46 anos, teria sido identificado com outros dois menores como os responsáveis pelo crime. Dessa forma, A.W.L., novamente se livrou da cadeia, negando a participação no crime, ocorrido no Jardim Itamarati.

RAIO X

Com o raio-x da quadrilha em mãos, os investigadores da DIG passaram a averiguar os modus operandi. A.W.L., segundo o delegado João Fernando Batista, era quem estaria em pelo menos três roubos a residências já na maioridade. Testemunhas e vítimas foram ouvidas e reconheceram o marginal, que sempre negava a participação. Dois adolescentes da região sul de São Carlos também foram identificados e indiciados em atos infracionais e confessaram toda a trama.

Após o levantamento de um histórico de atos infracionais de roubos a residências, o titular da DIG representou junto à Justiça Criminal pela prisão temporária do acusado.

Avaliando toda a investigação com provas robustas dos investigadores, a Justiça Criminal decretou a prisão temporária por 30 dias de A.W.L., para que a DIG realizasse outras diligências e levantamentos e ainda ouvisse o acusado, que poderia estar à frente dos crimes contra o patrimônio em vários bairros de São Carlos.

No dia 4 de fevereiro, investigadores da DIG cumpriram o mandado de prisão temporária e A.W.L. foi recolhido no Centro de Triagem (CT) de São Carlos. Ele passou a ser ouvido pela Polícia Civil e foi reconhecido fotograficamente e por meio de visualização por testemunhas como sendo o homem que coordenava os assaltos.

Os policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) realizaram um amplo relatório de outros três roubos em que A.W.l. teria direta participação. Em um deles, ele confessou sua participação e deu detalhes da ação da quadrilha, que partia da região do CDHU para os crimes e, em algumas oportunidades, regressava para o mesmo local de partida. Os investigadores identificaram o bando, que seria composto em sua maioria por adolescentes. Dessa forma, o delegado João Fernando Baptista indiciou A.W.L. pelo crime de roubo ocorrido no Itamarati, bem como o indiciou pelo crime de corrupção de menores de 18 anos, e ainda representou pela prisão preventiva do mesmo, pois, segundo o delegado, na rua, ele poderia voltar a praticar crimes

Leia Também