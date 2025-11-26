(16) 99963-6036
quarta, 26 de novembro de 2025
Segurança

DIG fiscaliza 30 pontos de venda de celulares em São Carlos durante a Operação Big Mobile

26 Nov 2025 - 20h09Por Da redação
Material apreendido - Crédito: ScaMaterial apreendido - Crédito: Sca

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos participou, nesta quarta-feira (26), da quarta fase da Operação Big Mobile, deflagrada em todo o Estado de São Paulo pela Polícia Civil para combater a receptação e o comércio de celulares roubados ou furtados.

A ação integra um esforço estadual baseado em levantamentos de inteligência que apontam os locais onde aparelhos e peças costumam ser enviados após os crimes. Em São Carlos, a DIG já vinha monitorando pontos suspeitos e realizou um amplo mapeamento antes do início da operação.

Fiscalização em 30 estabelecimentos

Segundo o delegado João Fernando Baptista, titular da DIG, 30 estabelecimentos que comercializam celulares, peças e acessórios foram vistoriados ao longo do dia. Em 11 deles, centenas de itens — incluindo aparelhos, componentes e acessórios — foram apreendidos para análise da Polícia Civil e perícia do Instituto de Criminalística (IC), que verificará originalidade e procedência.

Os proprietários dos comércios fiscalizados foram qualificados, e os materiais recolhidos passam agora por avaliação técnica.

Importância da denúncia e do IMEI

O delegado destacou que a análise minuciosa dos registros policiais tem permitido identificar padrões e avançar nas investigações. Ele também reforçou a importância de que vítimas de roubos e furtos forneçam o máximo de informações possíveis, especialmente o número do IMEI — identificação única do celular — além da dinâmica do crime e endereço da ocorrência. Esses dados são essenciais para rastrear aparelhos e responsabilizar receptadores.

Operação Big Mobile no Estado

Nas três fases anteriores da Operação Big Mobile, a Polícia Civil apreendeu mais de 26 mil celulares sem procedência legal em todo o estado. A quarta fase segue em andamento e deve resultar em novas fiscalizações e apreensões

