DIG estoura desmanche de veículo na Vila Prado e prende comerciante

Crédito: Maycon Maximino

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) realizou, nesta sexta-feira (31), mais uma operação relâmpago em desmanches de veículos para averiguar supostas irregularidades, especialmente o desmonte de automóveis e a revenda de peças provenientes de veículos furtados ou roubados, desmontados em oficinas irregulares e sem autorização das autoridades estaduais e municipais.

DESMANCHE DE VEÍCULO

O delegado João Fernando Baptista informou que, nesta sexta-feira, por volta das 10h20, após análise de locais que já estavam sendo investigados pela Polícia Civil, seus investigadores estiveram em uma funilaria e oficina mecânica localizada na Vila Prado, e ao passarem em frente ao local, não avistaram placa que indicasse a regularidade do estabelecimento.

Um dos policiais constatou que havia uma quantidade considerável de veículos sendo desmontados. Diante disso, os investigadores resolveram adentrar para averiguar o local mais detalhadamente, enquanto outra equipe foi acionada para dar apoio à operação, após o proprietário do estabelecimento demonstrar nervosismo ao perceber a entrada dos agentes da DIG.

O delegado João Fernando Baptista foi comunicado sobre a ação da “Operação Relâmpago Desmanche” e se dirigiu ao local, acompanhando o trabalho de sua equipe, que deteve o proprietário do estabelecimento e um fucionário, que acompanhou as averiguações em mais de uma dúzia de veículos encontrados no local.

FURTO DE VEÍCULO

Durante a checagem das placas e dos números de chassi dos veículos, os investigadores localizaram um Citroën C3 GLX 1.4 Flex, cor vermelha, ano 2012, Jundiaí/SP, que apresentava irregularidades.

Já no início da tarde, após uma verificação minuciosa, um dos investigadores comunicou ao delegado que o Citroën era produto de crime. Conforme constava nos sistemas da Polícia Civil do Estado de São Paulo, o veículo havia sido furtado por volta das 18h do dia 10 de maio de 2025, quando estava estacionado em frente à residência de seu proprietário, em Campinas/SP. O furto foi registrado na Polícia Militar e na Polícia Civil, mas o veículo não havia sido localizado até então.

LACRAÇÃO DO DESMANCHE

Ao ser questionado sobre o Citroën, o comerciante não soube explicar como o veículo furtado foi parar dentro de seu estabelecimento. O delegado titular da DIG determinou, então, que o setor de fiscalização da Prefeitura Municipal de São Carlos fosse até o local.

Após a análise do estabelecimento e oitiva do comerciante, os fiscais municipais constataram que o local não possuía alvará de funcionamento. Dessa forma, a fiscalização lacrou o desmanche, orientando o comerciante a apresentar a documentação original obrigatória para a regularização do estabelecimento.

FLAGRANTE

Os investigadores da DIG deram voz de prisão ao comerciante, que foi conduzido ao prédio da Delegacia de Investigações Gerais (DIG). Lá, foi ouvido formalmente e autuado em flagrante pelo crime de receptação de veículo furtado.

Como o ele é reincidente nesse tipo de crime, o delegado optou por não arbitrar fiança.

O Citroën C3 desmontado foi periciado no local por técnicos do Instituto de Criminalística (IC) e posteriormente recolhido ao pátio da 26ª Ciretran, ficando à disposição da DIG, que deverá, na próxima semana, ouvir o proprietário do veículo.

Os investigadores ainda analisam os demais veículos encontrados no desmanche.

Somente no final da tarde, por volta das 18h, o comerciante foi encaminhado ao IC para exame de corpo de delito e, em seguida, levado ao Centro de Triagem de São Carlos. No final da manhã deste sábado (1º), ele deverá ser ouvido, por videoconferência, em audiência de custódia com a presença de um advogado e de um juiz plantonista da Vara Regional das Garantias da 6ª Região Administrativa Judiciária de Ribeirão Preto.

