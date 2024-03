DIG esclarece tentativa de homicídio contra mulher trans na região sul de São Carlos

Crédito: arquivo SCA

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) esclareceu a tentativa de homicídio praticada contra uma mulher trans de 35 anos no dia 12 de fevereiro deste ano, no cruzamento da avenida Vicente Laurito com a rua Maristela Tagliatella Custódio, bairro Presidente Collor. (relembre o caso).

Os policiais chegaram até o acusado, um motoboy de 24 anos, depois que ele foi preso no dia 24 de fevereiro pela Guarda Municipal no bairro Santa Terezinha, em Ibaté. Ele descumpriu uma medida protetiva que a ex-mulher e a sogra tinham contra ele.

O motoboy R.O.V. foi submetido a audiência de custódia e o juiz decretou sua prisão preventiva, sendo ele encaminhado a um presídio na cidade de Araraquara.

Os investigadores então descobriram que R.O.V. seria o autor das facadas desferidas contra a mulher trans no bairro Presidente Collor. Ela foi atingida várias vezes, inclusive teve o coração, intestino e pulmões feridos pelos golpes e por pouco não perdeu a vida.

Ainda no hospital, ela foi ouvida e reconheceu a moto e o acusado que estava com capacete aberto no dia do crime. Os policiais também tiveram acesso a imagens de câmeras de segurança e ouviram testemunhas. Ainda segundo a mulher, o autor desceu da moto, foi em sua direção e teria dito: “você lembra de mim?”.

Os policiais descobriram que a mulher trans teria sido presa em 2013 acusada de participar, junto com outras duas pessoas, do assassinato do pai do motoboy, o servente de pedreiro Procópio Gerson Vaz, que na época tinha 40 anos. O corpo do homem foi encontrado na manhã do dia 26 de janeiro daquele ano em uma mata na avenida Regit Arabe, Cidade Aracy (veja matéria da época). Ele teria sido morto a pauladas em um ponto usado por usuários de drogas e o corpo foi arrastado cerca de 200 metros até o local. O motivo do crime, segundo apurado na época, seria o fato do servente ter ficado alterado após o uso de entorpecentes e mexido com a namorada de um dos envolvidos.

A mulher trans foi submetida a julgamento, mas acabou sendo absolvida pelo tribunal do júri. Na época, o motoboy tinha 13 anos.

Movimentação no local onde o corpo do pai do motoboy foi encontrado, em 2013, no Cidade Aracy. Foto. Arquivo.

O delegado João Fernando Baptista, em entrevista ao São Carlos Agora informou que pediu a prisão temporária do motoboy relacionada ao crime de tentativa de homicídio, a qual foi deferida pela Justiça. Ele também irá pedir a prisão preventiva do acusado para que ele fique preso até o julgamento.

