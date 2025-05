DIG esclarece dois homicídios em São Carlos e busca casal suspeito

DIG tenta localizar casal suspeito pelos crimes - Crédito: Maycon Maximino

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos esclareceu dois homicídios ocorridos em abril e agora procura por um casal suspeito de envolvimento direto nos crimes. As vítimas foram mortas em situações distintas, com apenas três dias de diferença entre os crimes. A DIG já identificou os acusados e tem mandados de prisão temporária expedidos, mas ambos seguem foragidos.

O delegado João Fernando Baptista, titular da DIG, concedeu entrevista ao São Carlos Agora e detalhou o trabalho da equipe de investigação. Segundo ele, o primeiro crime aconteceu em 22 de abril, em uma residência no bairro Zavaglia. A vítima, o lavrador Aprecido Bueno, 50, foi morto com um golpe na cabeça enquanto dormia.

“Conseguimos imagens de câmeras de segurança que mostram claramente o casal caminhando até o local do crime. O homem, identificado como Marcos A.S., pula o muro e comete o homicídio, enquanto a mulher, Sonia.A.C. ., aguarda do lado de fora. Após o crime, os dois seguem juntos em direção à residência onde moravam, no bairro Antenor Garcia”, relatou o delegado.

No dia em que a equipe da DIG tentava cumprir mandado de busca na casa do casal, um segundo homicídio foi descoberto — desta vez, em uma quitinete vizinha à residência dos suspeitos, no bairro Antenor Garcia. Alexandre Felipe de Oliveira foi morto com golpes de faca e pedradas.

Durante a perícia no local do segundo crime, a polícia encontrou vestígios importantes: “No interior da casa deles, foram localizadas a faca utilizada no segundo homicídio e as roupas manchadas de sangue que Marcos usava no primeiro crime”, explicou Baptista.

Os dois casos estão sendo investigados inicialmente como homicídios, mas a possibilidade de latrocínio (roubo seguido de morte) não está descartada. “As vítimas viviam sozinhas, sem familiares próximos, o que dificulta saber se algo foi subtraído. Estamos aguardando resultados de quebras de sigilo bancário e telefônico para confirmar essa hipótese”, disse o delegado.

Relação com as vítimas e motivação

A investigação revelou que Marcos conhecia ao menos uma das vítimas. “A primeira vítima era sobrinho da ex-mulher do autor. Houve um desentendimento entre eles após Marcos fazer transações bancárias indevidas, utilizando o celular da vítima, e transferir valores para a conta de Sônia”, informou Baptista.

A mulher é considerada coautora dos crimes: “Ela acompanhou tudo, deu suporte e ajudou na fuga. Ela não só sabia o que estava acontecendo, como também esteve presente nas duas ocasiões”, acrescentou.

Prisão decretada e apelo por informações

A prisão temporária do casal foi decretada no dia 28 de abril, mas eles seguem foragidos. A DIG agora compartilha imagens dos suspeitos e pede a colaboração da população.

“Qualquer informação pode ser repassada diretamente à DIG pelo telefone (16) 3374-1596. Estamos trabalhando em conjunto com outras forças policiais e esperamos que, com a divulgação, consigamos capturá-los em breve”, concluiu o delegado João Fernando Baptista.

Leia Também