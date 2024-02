DIG esclarece assalto a idosos no Jardim Medeiros

Baptista lamentou o fato dos criminosos em questão serem jovens. “Eles poderiam estar fazendo algo útil para a sociedade" - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um trabalho minucioso e persistente capitaneado pelo delegado João Fernando Baptista, da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) fez com que um assalto ocorrido em dezembro fosse esclarecido pelos policiais civis da delegacia especializada em São Carlos.

Dois adolescentes e um maior de idade estão detidos. Os infratores, recolhidos à Fundação Casa de Araraquara e o terceiro comparsa, com prisão temporária decretada, está no centro de triagem.

O roubo em questão aconteceu no dia 17 de dezembro, por volta das 6h45, em uma casa na rua Thomas Giampá, no Jardim Medeiros. Na oportunidade, os bandidos, armados, renderam um casal de idosos que foi amordaçado e amarrado. Levaram um CrossFox e uma moto, além de objetos da residência.

Em entrevista, Baptista informou que após o crime, o setor de inteligência da DIG começou a investigação e chegou até os responsáveis que confessaram o crime com “riqueza de detalhes”.

“O criminoso de 18 anos saiu da casa com uma bicicleta e os adolescentes, com os veículos, que foram localizados na região do CDHU”, disse.

Alta periculosidade

Baptista lamentou o fato dos criminosos em questão serem jovens. “Eles poderiam estar fazendo algo útil para a sociedade. Mas optaram por ir no caminho do crime. Todos tem histórico extenso ligado a ilícitos, todos com passagem por roubo e tráfico de drogas. São de alta periculosidade”, afirmou. De acordo com a autoridade policial, o inquérito está no final e quanto ao criminoso maior de idade será solicitado na Justiça que ele responda por suas ações preso. “Vamos solicitar a prisão preventiva. Será indiciado por roubo com o agravante de uso de arma de fogo”, informou.

Envolvimento

Outro ponto revelado por Baptista é que o trio pode estar envolvido em outros roubos na região do Jardim Medeiros. Ele informou que os trabalhos não param por ai.

“Pelo contrário, a DIG irá aprofundar as investigações. Estou na delegacia há dois anos e neste período nosso trabalho intensificou. Estamos analisando o modus operandi dos criminosos e iremos analisar os assaltos em suas similaridades”, finalizou.

