DIG encontra toneladas de cabos de cobre em barracão no Jardim São Paulo

Barracão armazenava grande quantidade de fios de cobre - Crédito: Maycon Maximino

Uma operação da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) realizada na manhã desta quinta-feira (20) resultou na apreensão de uma grande quantidade de cabos de telefonia furtados e na detenção de dois funcionários que trabalhavam no barracão onde o material era processado, no bairro Jardim São Paulo, em São Carlos.

As investigações apontam que os cabos eram provenientes de diversas regiões do estado, incluindo Campinas, Ribeirão Preto e até do litoral. No local, os policiais encontraram um maquinário especializado que triturava os cabos, separando o plástico do cobre, que seriam vendidos de forma ilegal.

Na operação, a polícia identificou que, somente no dia anterior, cerca de 400 quilos de cobre já haviam sido retirados e preparados para comercialização. No total, estima-se que havia aproximadamente 20 toneladas do material armazenadas no barracão.

Os dois funcionários detidos relataram que trabalhavam no local há mais de três anos. O proprietário do estabelecimento já foi identificado, e equipes da DIG estão empenhadas em localizá-lo. A perícia foi acionada para avaliar a quantidade exata do material apreendido e auxiliar na conclusão das investigações.

