DIG encontra carreta que estaria sendo utilizada para roubo de cargas

No final da manhã de quinta-feira (27), durante a operação pré-Carnaval realizada em toda a área do DEINTER III, investigadores da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos, após levantamento sobre marginais envolvidos em roubos de cargas na área da Delegacia Seccional de São Carlos, descobriram que parte da quadrilha, para burlar a fiscalização no transporte de produtos ilícitos, estava utilizando um semirreboque “lonado” (carroceria aberta coberta por lonas) para transportar mercadorias roubadas.

Os investigadores da DIG realizaram diligências ao longo da manhã em alguns pontos de parada de caminhões e outros veículos de transporte de cargas e passageiros, pois tinham informações de que uma suposta quadrilha estaria escondendo semirreboques entre os demais veículos de carga.

No final da manhã, após passarem por alguns locais próximos às saídas para os trevos de São Carlos, os investigadores chegaram às proximidades de um posto de combustíveis localizado na região da Avenida Dom Rui Serra, no bairro São Carlos VIII. A via dá acesso à Rua Capitão Luiz Brandão, que, por sua vez, possui um trevo de acesso à SP-310 – Rodovia Washington Luís, próximo aos bairros Santa Maria I e II.

Na região do posto de combustíveis, os investigadores encontraram, aparentemente abandonado, um semirreboque Krone, modelo 99, de cor branca, placas MAI8F92 – Limeira/SP. Ao verificarem as numerações do chassi, constataram uma discrepância entre o número do chassi e o cadastro do veículo no sistema de transporte de cargas.

Após consultas sobre o emplacamento, os investigadores identificaram o nome de uma pessoa que não reside em São Carlos e que será intimada para prestar esclarecimentos sobre o semirreboque e se ele estaria sendo utilizado para atividades criminosas, como furtos, roubos e desvios de cargas.

Após as diligências, o delegado João Fernando Baptista determinou que o veículo fosse analisado por peritos do Instituto de Criminalística (IC). Como o legítimo proprietário não foi localizado, o semirreboque foi guinchado para o pátio da 26ª CIRETRAN, onde permanecerá à disposição da DIG. A delegacia também solicitará uma análise completa ao DETRAN/SP.

