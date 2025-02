DIG recupera carreta que foi furtada no Cidade Aracy

Carreta não possuía seguro - Crédito: SCA

Na manhã de quarta-feira (18), a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) localizou uma carreta furtada no mês passado no bairro Cidade Aracy. O proprietário, além de registrar o caso na Polícia Civil e Militar, também utilizou redes sociais e sites na tentativa de obter informações sobre o paradeiro do veículo, adquirido no final de 2024.

O crime ocorreu na madrugada do dia 25 de janeiro, quando a carreta branca, com placa de São Carlos, estava acoplada a um cavalo mecânico, estacionado em frente a uma residência na Avenida Marizete Terezinha Santiago, no bairro Cidade Aracy, região sul de São Carlos. Pela manhã, ao sair para o trabalho, o carreteiro encontrou apenas o cavalo mecânico, constatando que uma quadrilha teria desacoplado a carreta e a levado com outro veículo. A carreta estava carregada com roto moído, material que seria encaminhado para uma indústria da região. O carreteiro imediatamente comunicou a Polícia Militar e foi orientado a registrar o furto no Plantão da Polícia Civil. Também pediu ajuda pelas redes sociais para localizar sua carreta.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Investigações Gerais (DIG), onde o delegado João Fernando Baptista determinou uma ampla investigação. Durante os levantamentos, várias informações foram checadas. Pela manhã de quarta-feira, a equipe do Setor de Inteligência Policial (SINP) passou a aprofundar a investigação, analisando se a carreta poderia estar sendo utilizada para o transporte de outras cargas, como máquinas agrícolas. Uma informação indicava que a carreta havia sido vista sendo puxada por outro cavalo mecânico na SP-215 – Rodovia Professor Luís Augusto de Oliveira, no sentido de São Carlos para Ribeirão Bonito.

Policiais de Ribeirão Bonito e Dourado foram alertados, mas não localizaram a carreta, acreditando que ela teria tomado outro destino. No entanto, após novos levantamentos na área rural de São Carlos, investigadores da DIG foram informados por policiais do SINP sobre uma carreta estacionada em uma estrada municipal que liga Ribeirão Bonito a Brotas.

Os investigadores seguiram para a conhecida Estrada Velha Ribeirão Bonito/Brotas, onde localizaram a carreta branca, com placas de São Carlos, abandonada. O proprietário foi contatado e informou que havia adquirido a carreta cerca de 30 dias antes do furto e que não possuía seguro do veículo.

O carreteiro foi encaminhado ao local com seu cavalo mecânico e levou a carreta para a sede da DIG, na Rua Marechal Deodoro. O veículo passou por análises de peritos do Instituto de Criminalística (IC), e posteriormente o delegado João Fernando Baptista registrou o caso como encontro de veículo furtado. A carreta foi devolvida ao seu legítimo proprietário, e as investigações continuam para identificar os responsáveis pelo furto.

Leia Também