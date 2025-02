DIG detém casal com colchões furtados e objetos de origem suspeita

Material apreendido - Crédito: S A

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) continua rastreando integrantes de uma quadrilha especializada em roubos e furtos de cargas, a qual teria escondido, em alguns pontos de São Carlos, uma carga de 140 colchões de casal da marca Umaflex. A carga desapareceu quando um caminhoneiro chegou, no dia 26 de janeiro, à região de São Carlos. Os colchões teriam sido subtraídos de uma carreta baú, que foi abandonada no pátio de um posto de combustíveis localizado no quilômetro 244 da SP-310 – rodovia Washington Luís, em Ibaté.



Durante a comunicação do desaparecimento do caminhoneiro e da carga de colchões, uma empresa que havia saído de Goiás comunicou o fato à Polícia Civil em São Carlos. Os investigadores da DIG, ao realizarem os primeiros levantamentos, descobriram que a carga dos colchões estaria na cidade. Após um mapeamento, os policiais chegaram a uma residência localizada no Planalto Verde, onde uma dona de casa foi detida com parte da carga escondida no fundo do quintal, embalada sob lonas. Ela afirmou que o marido, que não foi localizado, teria guardado a carga para um conhecido. Os colchões foram apreendidos tanto no Planalto Verde quanto em outros locais da região sul da cidade.

MANDADO DE BUSCA

Alertados por relatórios de seus policiais sobre outros locais sob investigação, os agentes identificaram uma residência na rua Guilherme Simão Darezo, no bairro Cidade Aracy, onde, segundo os levantamentos, um morador estaria na posse de outros colchões de casal da marca Umaflex. Após analisar o conteúdo das investigações, a Justiça Criminal expediu, na última quarta-feira (19), um mandado de busca e apreensão para o imóvel. Os policiais civis da DIG seguiram até o endereço e detiveram um casal, de 24 e 30 anos, que alegou ter comprado cerca de dois colchões da marca Umaflex sem saber que eram furtados. No entanto, não apresentaram qualquer nota fiscal que comprovasse a compra legal dos produtos.

CARGA VARIADA

Enquanto os investigadores realizavam novos levantamentos em busca dos colchões furtados, os policiais civis encontraram vários objetos que aparentavam ser parte de outra carga variada. A mulher de 30 anos relatou que trabalhava em uma loja e que o proprietário a autorizava a levar alguns objetos para venda. No entanto, após reunir o material, os investigadores da DIG descobriram que, na casa, havia uma grande quantidade de produtos novos sem qualquer nota fiscal, incluindo carregadores de celular, fones de ouvido, dezenas de capas para telefones celulares, controles remotos, um aparelho de TV Box, um aparelho de som, repetidores de sinal, cabos USB, mouses para computador, uma caixa de ferramentas e outros materiais.

Um dos investigadores indagou a mulher se ela estaria furtando a loja onde trabalhava para montar a sua própria, mas ela preferiu não comentar. Diante do encontro dessa nova carga, o casal foi detido e encaminhado à DIG, onde foi ouvido pelo delegado João Fernando Baptista. Além dos colchões, todo o material encontrado na residência foi apreendido.

Os investigadores realizaram um levantamento completo de todos os materiais apreendidos e, nesta sexta-feira (21), deram início a novas investigações para determinar a origem dos produtos. A DIG não descarta a possibilidade de furto, e as investigações continuam.

Leia Também