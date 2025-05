DIG conclui investigações sobre suposto furto de carga de 35 toneladas de café em trem da RUMO

Rumo Logistica - Crédito: Divulgação

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) concluiu as investigações sobre a denúncia de furto de uma carga de café, supostamente ocorrido após um acidente ferroviário na região do CDHU de Vila Isabel, em São Carlos. O sinistro, registrado em março, envolveu uma composição ferroviária carregada com cargas variadas e um ônibus do transporte coletivo, deixando uma pessoa ferida e provocando a paralisação do transporte de cargas na ferrovia que corta o município.

Dias após o acidente, um representante da empresa ferroviária registrou uma queixa-crime sobre um possível ataque de marginais contra a composição, que teria ficado vulnerável durante a paralisação. Segundo o delegado João Fernando Baptista, a princípio foi noticiado um furto de 35 mil quilos de café, quantidade que chamou a atenção das autoridades. "Desde o registro dessa ocorrência, o que nos chamou muita atenção foi o tamanho da carga, da quantidade, que seria 35 mil quilos. Para você ter uma ideia, uma carga dessa provavelmente é mais de uma carreta para transportar", explicou o delegado.

Durante as investigações, a DIG constatou, em contato com a empresa responsável pela carga, que o montante real furtado foi de 710 quilos — 71 caixas, cada uma contendo 20 pacotes de 500 gramas. "Muito abaixo do que foi noticiado anteriormente", afirmou Baptista. Outro ponto relevante foi o trajeto percorrido pela composição: o trem fez paradas em Araraquara, Matão e Bálsamo, sendo apenas uma delas em São Carlos.

O delegado destacou ainda que, no mesmo dia do acidente, uma carga de café da mesma marca foi localizada em Santa Adélia, a 139 quilômetros de São Carlos, o que reforça a hipótese de que o furto não ocorreu no município. "Nós acreditamos em virtude de tudo isso, primeiro, que o furto não se ocorreu, se realmente ocorreu, não aconteceu na cidade de São Carlos e outra, que provavelmente aconteceu na cidade de Santa Adélia ou nas adjacências a essa cidade", declarou.

Ao final, João Fernando Baptista foi enfático em afirmar que não há indícios de que o crime tenha ocorrido em São Carlos. "Pelo que nós apuramos, era impossível que isso acontecesse. O local onde foi o acidente tinha muita visibilidade por parte dos bombeiros, do SAMU e também dos policiais militares que atenderam a ocorrência", concluiu o delegado.

Com as investigações concluídas, a Polícia Civil descarta a hipótese de furto em São Carlos e direciona as atenções para a região de Santa Adélia, onde a carga foi localizada, para o desdobramento das apurações.

