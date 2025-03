DIG/Dise -

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) concluiu nesta semana as investigações sobre um violento roubo de veículo ocorrido em janeiro deste ano na região do Jardim Bicão. Na ocasião, uma comerciária, que estava acompanhada de seus dois filhos menores de idade, foi vítima do crime e teve seu veículo levado por um assaltante extremamente violento. Durante a ação, o criminoso ameaçou espancá-la caso o carro não funcionasse, pois, devido ao pavor, a vítima deixou o motor morrer.

O delegado titular da DIG, João Fernando Baptista, informou que o crime ocorreu no dia 19 de janeiro. Dois dias depois, o veículo foi localizado, e a DIG iniciou as investigações. Após um amplo levantamento, os investigadores descobriram que o autor do roubo já estava sendo monitorado pela equipe.

O ROUBO

Segundo apurado, por volta das 16h do dia 19 de janeiro, a comerciária, de 32 anos, chegou em sua residência, na região do Jardim Bicão, acompanhada dos filhos, de 1 ano e 7 meses e de 4 anos. Ao estacionar o veículo em frente à casa e abrir a porta do carro para destravar o portão da garagem, um homem aproximou-se inesperadamente e disse "bom dia". Em seguida, ele se posicionou ao lado do veículo e anunciou o assalto, segurando fortemente o braço da vítima.

O criminoso afirmou que estava sendo perseguido e que levaria o carro. Desesperada, a mulher acabou deixando o motor do veículo morrer e gritou para o assaltante que seus filhos estavam no banco de trás. Após confirmar que a informação era verdadeira, o ladrão, aparentando estar alucinado, disse: "Pegue apenas as crianças! E se o carro não pegar, eu vou te machucar."

A vítima correu para a parte traseira do veículo, retirou os filhos das cadeirinhas e, ao tentar pegar o celular, ouviu novamente a ordem do criminoso: "Eu falei: só as crianças!" Assustada, ela correu para dentro de casa enquanto o assaltante fugia em alta velocidade com o carro.

A comerciária acionou a polícia e relatou que, além do veículo, o criminoso roubou seu celular. Orientada pela Polícia Militar, ela registrou o boletim de ocorrência pela internet. No dia 21 de janeiro, o carro foi abandonado pelo assaltante e localizado pela PM.

INVESTIGAÇÕES

Durante as investigações sobre uma série de furtos e roubos de veículos em São Carlos, a equipe da DIG chegou ao pintor M.A.P., de 39 anos. Ao ser identificado, ele negou o crime, mas foi reconhecido por testemunhas e flagrado por câmeras de segurança no momento do roubo. Com um relatório completo, a DIG finalizou as investigações e apontou Pereira como o autor do crime.

PRISÃO PREVENTIVA

Com base nas evidências apresentadas pela DIG, o Poder Judiciário expediu a prisão preventiva de M.A.P.. Após a conclusão das investigações, ele foi encaminhado ao Anexo de Detenção Provisória (ADP) de Araraquara, onde aguarda julgamento pelo crime cometido.

