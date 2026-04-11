DIG conclui investigação sobre mecânico acusado de roubo e estupro em São Carlos

Acusado chegando na sede da DIG - Crédito: Arquivo

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos concluiu nesta semana as investigações sobre o mecânico R.S.S., de 36 anos, apontado como autor de um roubo seguido de estupro contra uma mulher de 51 anos. O crime ocorreu nas proximidades de uma academia de ginástica na região norte do município.

Com base nas provas reunidas pela equipe policial, o Ministério Público Estadual (MPE) ofereceu denúncia contra o investigado. Após análise do inquérito, considerado robusto, a Justiça Criminal decretou a prisão preventiva do suspeito, que deverá permanecer detido enquanto aguarda audiência de instrução e julgamento.

Investigação

De acordo com o delegado João Fernando Baptista, responsável pelo caso, a identificação do suspeito foi possível a partir dos relatos da vítima e da análise de imagens de câmeras de segurança da região. Informações sobre as características do autor e o trajeto do crime também foram fundamentais para a elucidação.

Prisão temporária

Segundo o delegado, ao perceber que poderia ser localizado, o suspeito deixou São Carlos e tentou se esconder em uma clínica para dependentes químicos em Nazaré Paulista. Ele foi encontrado por policiais civis no dia 5 de março, por volta das 11h, internado em uma unidade localizada na Estrada do Rio Acima.

Na ocasião, R.S.S. teve a prisão temporária decretada por 30 dias e foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos. Durante o período, foi levado a locais relacionados ao crime, mas, conforme o delegado, negou a autoria, apesar de reconhecer imagens apresentadas pelos investigadores.

Dinâmica do crime

O crime ocorreu na manhã de 23 de janeiro, no bairro Vila Celina, região norte de São Carlos. A vítima seguia para uma academia quando foi abordada pelo suspeito, que estava encapuzado e armado com uma faca.

Após entrar no veículo da mulher, o homem a rendeu e a obrigou a dirigir até uma área próxima à Represa do 29. No local, segundo a investigação, ele cometeu violência sexual e, em seguida, abandonou a vítima em um canavial nas proximidades da Usina Ipiranga, entre os municípios de São Carlos e Descalvado.

O suspeito fugiu levando o veículo e pertences da vítima, abandonando o carro posteriormente na região rural próxima à represa.

Socorro e perícia

A vítima conseguiu caminhar por alguns minutos até ser socorrida por trabalhadores da usina, sendo levada à delegacia de Descalvado. Em seguida, recebeu atendimento médico, realizou exames e foi submetida a medicação preventiva, permanecendo em observação antes de ser transferida para São Carlos.

Dias depois, o veículo foi localizado pela Guarda Municipal em uma área de mata. O carro passou por perícia do Instituto de Criminalística, contribuindo para o avanço das investigações conduzidas pela DIG.

Prisão preventiva

Com a conclusão do inquérito e a reunião de provas consideradas contundentes, a Justiça decretou a prisão preventiva de R.S.S. Ele foi transferido nesta semana para a Penitenciária Estadual de Serra Azul, na região de Ribeirão Preto, onde permanecerá preso até o julgamento do caso.

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