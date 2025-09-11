DIG apreende dinheiro e carro de luxo em operação ligada a roubo em obra da CPFL

BMW apreendida durante operação - Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Civil deflagrou na manhã desta quinta-feira (11) a Operação “7 de Setembro”, coordenada pela Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos, com apoio da Seccional de São Carlos, da DIG de Araraquara e no âmbito do DEINTER-3 de Ribeirão Preto. A ação mobilizou 33 policiais civis e 10 viaturas, com o cumprimento de oito mandados de busca e apreensão em São Carlos, na região do CDHU da Vila Isabel, e um mandado de busca e um de prisão temporária em Araraquara, no bairro Santa Júlia III.

De acordo com o delegado João Fernando Baptista, responsável pela investigação, a operação é resultado de um inquérito que apura a atuação de uma organização criminosa especializada em roubos e receptação de materiais metálicos. Os mandados foram expedidos pela 6ª RAJ de Ribeirão Preto, após relatório elaborado pelo setor de investigação da DIG.

Durante as buscas em São Carlos, os policiais encontraram cerca de 10 kg de cobre, uma balança e outros objetos escondidos em área comum de um condomínio do CDHU. O delegado explicou que a suspeita é de que o material tenha sido furtado da empresa Telefônica.

“Nós temos trabalhado incansavelmente no combate ao furto desse tipo de material. Vale destacar que a pena para a receptação de fios e cabos dobrou, passando de 1 a 4 anos para 2 a 8 anos de reclusão, além de multa. Essa alteração na lei é importante para combater crimes que prejudicam serviços essenciais, como energia e telefonia”, destacou Baptista.

No bairro Cruzeiro do Sul, também em São Carlos, os policiais localizaram R$ 6 mil em dinheiro, um celular, cerca de 40 gramas de maconha e um veículo de luxo da marca BMW, que será periciado para verificar sua origem. Segundo o delegado, a incompatibilidade entre o bem e a renda declarada levanta a suspeita de que o carro tenha sido adquirido com recursos provenientes de atividades ilícitas.

“A apreensão desse veículo é fundamental porque demonstra um padrão de vida sem lastro. Agora vamos aprofundar as investigações para comprovar a ligação entre esses bens e os crimes apurados”, afirmou.

Já em Araraquara, a Polícia Civil cumpriu um mandado de prisão temporária contra um suspeito, além de apreender objetos que reforçam sua participação no roubo ocorrido em um depósito da CPFL em São Carlos, quando foram levados centenas de quilos de cobre e a arma de um guarda municipal. O homem foi conduzido ao Centro de Triagem e ficará à disposição da Justiça por 30 dias, aguardando audiência de custódia.

A investigação segue em andamento para identificar todos os envolvidos no esquema, que pode reunir criminosos de São Carlos e Araraquara.

“É provável que grupos das duas cidades tenham se unido para praticar o crime. Isso ocorre mais frequentemente do que a gente imagina”, concluiu o delegado.

Leia Também