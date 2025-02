DIG apreende celular ligado a crimes no Rio de Janeiro em operação na região leste de São Carlos

DIG/Dise -

Na manhã de terça-feira (25), durante a operação "Pré-Carnaval", policiais civis da Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos apreenderam um celular envolvido em crimes no estado do Rio de Janeiro.

A ação foi motivada por uma comunicação da Justiça Criminal do Rio, que apontava que um homem possivelmente residindo na zona leste de São Carlos estaria na posse do aparelho, alvo de investigações da Polícia Civil de Niterói.

Com base nas informações, o delegado João Fernando Baptista solicitou um mandado de busca e apreensão à 1ª Vara Criminal e determinou que a equipe de inteligência da DIG assumisse as diligências. Após levantamentos, os policiais localizaram um motorista de 49 anos no bairro São Carlos VIII. Durante a abordagem, encontraram o celular investigado.

O homem foi conduzido à sede da DIG para prestar esclarecimentos, e as autoridades do 57º DP de Niterói foram notificadas sobre a apreensão. As investigações seguem para esclarecer os detalhes do caso.

Leia Também