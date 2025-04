Diário Oficial traz lista de veículos multados em São Carlos na última semana

Compartilhar no facebook

Agente de trânsito

A Secretaria Municipal de Segurança Pública e Mobilidade Urbana publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (24) a lista de veículos que receberam Autos de Infração de Trânsito (AIT) no período de 16/04/2025 a 21/04/2025. Confira a lista neste link.

Ficam notificados os proprietários dos veículos autuados de que terão o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da data desta publicação, para apresentar defesa da autuação e/ou realizar a identificação do condutor infrator, quando este não tiver sido identificado no momento da lavratura do auto de infração.

A defesa deverá ser apresentada junto à Secretaria de Trânsito, observando os meios e procedimentos estabelecidos em regulamento próprio.

