Detento não retorna de "saidinha" e acaba preso pela Força Tática

Força Tática -

Na noite desta terça-feira (11), uma equipe da Força Tática deteve um homem de 34 anos, que estava foragido do sistema prisional de Jardinópolis. O indivíduo cumpria pena por tráfico de drogas e não havia retornado após a última saída temporária (saidinha).

A abordagem aconteceu no CDHU, no Condomínio 04, em São Carlos. Durante patrulhamento, os policiais avistaram o suspeito, que ao perceber a viatura tentou fugir. A equipe agiu rapidamente e conseguiu detê-lo.

Nada de ilícito foi encontrado com o homem, porém, ao realizar a pesquisa de seus dados, os policiais constataram que ele era considerado foragido da Justiça.

O indivíduo foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ) de São Carlos, onde permaneceu à disposição da Justiça.

Leia Também