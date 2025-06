Detento beneficiado com saída temporária é capturado em Ibaté

Compartilhar no facebook

Na tarde de terça-feira (18), policiais militares realizaram a recaptura de um detento que havia violado as condições da saída temporária.

A equipe recebeu a informação de que o homem, beneficiado com a saída, não havia cumprido o prazo de retorno previsto na portaria que regulamenta o benefício. Diante disso, os policiais se dirigiram até a residência do indivíduo, onde ele foi notificado da revogação do benefício e conduzido novamente à penitenciária de Araraquara. O detento possui antecedentes por tráfico de drogas.

