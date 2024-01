Desrespeito a sinalização provoca acidente no trânsito no centro

SIGA O SCA NO

Yaris sofreu danos de grande monta após colisão no centro - Crédito: Maycon Maximino

Um acidente de trânsito resultou em uma mulher ferida na manhã desta sexta-feira, 19, após um acidente de trânsito no centro de São Carlos.

Uma motorista de 46 anos transitava pela rua 9 de Julho com seu Gol e no cruzamento com a rua Marechal Deodoro foi atingida por uma Toyota/Yaris, cuja motorista não respeitou a sinalização de parada obrigatória.

Com a pancada, a motorista do Gol bateu a cabeça no para-brisas e foi socorrida inicialmente pelo socorrista da motolância e posteriormente pelo Samu à Santa Casa para atendimento médico.

