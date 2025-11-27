(16) 99963-6036
Desgovernado, carro atinge árvore após pane nos freios e duas pessoas ficam feridas

27 Nov 2025 - 17h12Por Jessica Carvalho R.
Desgovernado, carro atinge árvore após pane nos freios e duas pessoas ficam feridas - Crédito: Maycon Maximino Crédito: Maycon Maximino

Um carro desgovernado após uma possível falha no sistema de freios deixou duas pessoas feridas na tarde desta quinta-feira (27), no bairro Romeu Tortorelli. O acidente aconteceu enquanto o veículo descia a Rua Roberto Ferreira Lassance, via conhecida pela forte inclinação.

Segundo informações, o motorista, percebeu que o veículo havia perdido o freio e não conseguiu mais controlá-lo. Sem possibilidade de parar, o carro atravessou o quarteirão e só parou ao atingir uma árvore na Avenida Odete dos Santos, em uma área de mata. O impacto foi violento.

A passageira, sofreu fratura de tíbia e fíbula, além de trauma na cabeça após bater contra o vidro. O condutor teve trauma no peito e trauma facial ao se chocar contra o para-brisa.

O SAMU foi acionado e duas ambulâncias foram enviadas devido à gravidade da ocorrência. As vítimas receberam atendimento no local e foram encaminhadas à Santa Casa.

 

