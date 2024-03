Desentendimento entre casal termina em esfaqueamento na Vila Helena

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um desentendimento entre casal terminou em esfaqueamento na noite de sábado (23), em uma residência, na Rua Professor José Ferraz Camargo, no Jardim Santa Helena, em São Carlos.

Policiais militares foram acionados no local para atender a ocorrência de violência doméstica e chegando lá conversaram com o casal, sendo que ambos admitiram terem ingerido bebidas alcoólicas e acabaram discutindo.

A mulher disse que no calor da discussão, seu companheiro passou a agredi-la com socos e murros na cabeça e que para se defender, ela usou uma faca, com a qual o golpeou três vezes, na mão, no braço e nas costas.

Já o homem negou que a agrediu, disse que durante a discussão ela o esfaqueou.

Os dois foram conduzidos ao plantão policial, onde admitiram que esse tipo de situação é comum entre eles, mas que nunca registraram boletim de ocorrência.

Ambos demonstraram desejo de separar-se e foram orientados.

