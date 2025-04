Desentendimento entre casal mobiliza Guarda Municipal no bairro Embaré, em São Carlos

Guarda Municipal - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um caso de desentendimento familiar mobilizou a Guarda Municipal na noite de terça-feira (29), na Rua Benedito Luiz Veltroni, no bairro Embaré.

A denúncia chegou ao Centro de Controle Operacional da Guarda Municipal via telefone 153. Uma mulher de 34 anos relatou ter sido agredida pelo companheiro após uma discussão.

De acordo com a vítima, o desentendimento teria começado após o consumo de bebida alcoólica. Durante a briga, houve troca de empurrões, e o filho adolescente da mulher, de 15 anos, interveio utilizando uma barra de ferro em sua defesa. Após o tumulto, o companheiro deixou o local levando os dois filhos pequenos do casal, de 8 meses e 2 anos.

Durante patrulhamento no bairro, a equipe da Guarda localizou o homem de 29 anos, em uma praça do bairro com as crianças. Questionado pelos agentes, ele afirmou que a discussão teve início após encontrar, no celular da companheira, mensagens em um grupo de namoro nas redes sociais.

As partes foram conduzidas ao CPJ (Central de Polícia Judiciária), onde o delegado de plantão ouviu os envolvidos. Como não houve constatação de agressão física, todos foram liberados após prestarem esclarecimentos.

