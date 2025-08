Desengate de vagões coloca população em risco em São Carlos

Compartilhar no facebook

Rumo vagões - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Uma ação criminosa foi registrada na madrugada desta segunda-feira (4) em São Carlos, envolvendo o desengate proposital de vagões de um trem de carga. O caso ocorreu por volta das 4h50, no km 205 da via férrea, nas proximidades da Rua Joaquim Evangelista de Toledo, no bairro Vila Morumbi.

De acordo com o boletim de ocorrência, a composição ferroviária precisou realizar uma parada de emergência após o desengate dos vagões. Técnicos identificaram que o mecanismo de acoplamento havia sido violado de forma manual, com retirada do pino de travamento — evidência de intervenção humana.

Após a realização dos reparos, o trem voltou a operar normalmente, mas poucos metros depois foi novamente interrompido por um novo desengate em outros vagões. Não havia suspeitos no local no momento da chegada das equipes de segurança.

A empresa responsável pela operação relatou que esse tipo de interferência geralmente tem como objetivo facilitar furtos de carga ou componentes da locomotiva. Além do prejuízo logístico, o ato representa um sério risco de acidentes, como colisões, descarrilamentos e danos às áreas urbanas próximas.

