Desconhecidos dão golpe em idoso dentro de agência bancária

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Dois desconhecidos aplicaram um golpe em um aposentado na manhã de sábado, 2, na cidade de Bady Bassit/SP. O crime foi registrado em boletim de ocorrência, na CPJ, em São Carlos. O crime teria ocorrido no interior do Banco Bradesco, no centro daquela cidade.

A vítima teria ido até o banco para sacar o benefício da esposa. Dentro do prédio já havia dois homens. O idoso foi até um caixa e ao tentar sacar, o caixa eletrônico estaria “indisponível”. Um dos desconhecidos se aproximou e disse a ela para ir em outro caixa e tentou o saque a resposta era que seu saldo seria insuficiente. Neste interim, notou que o comparsa do desconhecido estaria no primeiro caixa onde ele estava.

Retornou para sua casa, contou à esposa e na segunda-feira, 4, ambos foram à agência e relataram o ocorrido. Foram orientados a voltar para sua casa e os funcionários iriam analisar as imagens de segurança. Na terça-feira, 5, as vítimas retornaram e foram informados que o idoso caiu em um golpe e que ambos deveria fazer um BO.

Leia Também