Desconhecido invade padaria e furta celulares de funcionárias

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um furto foi registrado em boletim de ocorrência na CPJ nesta quarta-feira, 7, onde duas funcionárias de uma padaria, na rua Episcopal, no centro de São Carlos, teriam sido vítimas de furto praticado por um desconhecido. No estabelecimento há câmeras que teriam registrado o crime, dando conta que o acusado estaria no interior do prédio acompanhado de mais dois comparsas.

A vítima, uma mulher de 27 anos, afirmou em BO que estaria trabalhando e por volta das 11h30 teria ocorrido o crime. O desconhecido teria ido ao pavimento superior do imóvel, onde há o depósito e cozinha e se apoderado de dois celulares (o dela e de uma companheira de trabalho), além de cartões de crédito/débito e uma quantia em dinheiro (R$ 83,00).

Após saírem da padaria, relata da vítima, que o acusado do crime teria ido em um estabelecimento comercial no Mercado Municipal e feito uma compra de R$ 13. Em uma oficina de motos, outro gasto no valor de R$ 20. Afirma a mulher que o desconhecido teria tentado utilizar seus cartões para outras compras, mas não obteve sucesso. O caso foi registrado na CPJ.

