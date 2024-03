Desconhecido “intermedia” suposta venda de carro e vítima perde R$ 13,5 mil

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Duas pessoas foram vítimas de um mesmo criminoso que aplicou um golpe e lesou um dos envolvidos em R$ 13,5 mil. O estelionato foi registrado no início da tarde desta terça-feira, 5, na CPJ, em boletim de ocorrência.

Consta que um homem de 42 anos anunciou seu Logan, na Feira do Rolo no Facebook por R$ 16 mil e um desconhecido entrou em contato afirmando interesse no veículo e seria para seu irmão. Porém, o golpista falava com paralelamente com a vítima, de 23 anos e negociava a venda do mesmo carro por R$ 13 mil.

Neste interim, o golpista “intermediava” a negociação e as partes, acreditando na veracidade, dava sequência nas tratativas. O dono do carro, acreditando vender para o irmão do golpista e a vítima, acreditava que estaria comprando o carro, fazendo inclusive transferências que totalizaram R$ 13,5 mil.

Entretanto, após a vítima fazer vistoria, levar ao mecânico, entre outras providências, soube que teria sido vítima de golpe, pois o dinheiro não chegou ao real dono e o negócio não se concretizou.

