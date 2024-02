Desconhecido furta hidrômetro industrial de posto de combustíveis em São Carlos

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um posto de combustíveis, localizado às margens da rodovia Washington Luís (SP-310) – no km 227, foi alvo da ação de ladrões no dia 1º de fevereiro. O crime foi registrado em boletim de ocorrência nesta terça-feira, 20, na CPJ.

Um encarregado de manutenção de 48 anos do estabelecimento informou às autoridades policiais que o criminoso teria levado um hidrômetro industrial que mede peso, velocidade e densidade de líquidos, através da retirada da água do solo, através do poço artesiano.

Sem gargantilha

Uma professora de 69 anos, moradora em São Carlos, foi até a CPJ e registrou queixa-crime, salientando que teria sido vítima de furto e constatou o crime por volta das 19h desta terça-feira, 20.

A mulher relatou às autoridades policiais que uma gargantilha de cristal, valiosa, teria sido levado da gaveta do seu guarda-roupa.

