Compartilhar no facebook

SIGA O SCA NO

Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

A Igreja Jesus Cristo, localizada na Avenida José Antonio Migliato, no Cidade Aracy, foi alvo de furto no final de semana. Um representante de 22 anos do templo religioso formulou boletim de ocorrência na CPJ.

De acordo com ele, o crime teria ocorrido na manhã de sábado, 10. Um desconhecido teria levado barras de alumínio de um para-raios, vários metros de cabos de cobre, hastes de fixação, terminais e conectores. Até o momento o acusado não foi localizado.

Leia Também