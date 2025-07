Desavença entre vizinhos por causa de muro termina em boletim de ocorrência

Plantão Policial - Crédito: Arquivo/São Carlos Agora

Um homem de 67 anos procurou a Polícia Civil de São Carlos para registrar um boletim de ocorrência contra uma vizinha, de 69 anos, após ser alvo de xingamentos, ameaças e danos materiais. O caso ocorreu, no Parque Estância Suíça.

Segundo o relato da vítima, a discussão teve início após o pedreiro da vizinha informá-lo sobre a necessidade de remover a cerca elétrica de sua residência para a execução de uma obra no muro que separa os imóveis. O morador disse ter concordado com a retirada temporária da cerca, mas condicionou o aceite à divisão dos custos com a desinstalação e reinstalação do equipamento.

Ao ser comunicada, a vizinha teria reagido de forma agressiva, proferindo ofensas como "ignorante" e "nojento". Ainda de acordo com o boletim, a mulher teria danificado a cerca elétrica utilizando um objeto não especificado, enquanto proferia ameaças e xingamentos à esposa do morador.

A Polícia Civil orientou o homem sobre os prazos legais para apresentação de queixa-crime e representação criminal, uma vez que os delitos relatados – injúria, ameaça e dano – dependem de iniciativa da vítima para o andamento judicial do caso.

