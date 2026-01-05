Desacordo em serviço de funilaria termina em agressão

Plantão Policial -

Uma discussão envolvendo desacordo comercial terminou em agressão na tarde deste sábado (4), no bairro Encanto do Planalto, em Ibaté. A ocorrência foi registrada como lesão corporal.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima, um homem de 31 anos, procurou o autor, também de 31 anos, para cobrar a conclusão de serviços de funilaria que teriam sido contratados e não entregues conforme o combinado. O encontro aconteceu na residência do autor, localizada na Rua Inácio Pessente.

Durante a conversa, houve um desentendimento e, segundo o relato, o autor teria segurado a vítima pelo pescoço enquanto ela estava dentro do veículo, além de desferir três socos no ombro esquerdo. Ainda conforme a vítima, o agressor segurava um cigarro aceso, que caiu dentro do carro, quase causando danos ao interior do veículo.

O caso foi registrado no plantão policial de São Carlos e encaminhado à delegacia responsável pela área dos fatos para as providências cabíveis.

