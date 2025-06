Depósitos de sucatas são interditados durante operação em São Carlos

Compartilhar no facebook

Crédito: Prefeitura Municipal

Uma operação conjunta realizada nesta segunda-feira (23/06), pela Polícia Militar, com apoio da Guarda Municipal e do Departamento de Fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão da Cidade e Infraestrutura, resultou na vistoria de quatro depósitos de sucata em São Carlos. A ação teve como objetivo apurar denúncias de receptação de fiação furtada e coibir irregularidades administrativas nos estabelecimentos.

Durante a operação, todos os produtos encontrados nos locais foram averiguados quanto à procedência, e as fichas criminais dos proprietários foram consultadas pelas autoridades policiais. No campo administrativo, o Departamento de Fiscalização verificou a documentação exigida para o funcionamento dos comércios. Dois dos quatro estabelecimentos vistoriados foram interditados por não possuírem alvará de funcionamento.

De acordo com o diretor do Departamento de Fiscalização, Rodolfo Penela, a ação integrada é essencial para combater não apenas irregularidades comerciais, mas também problemas de saúde pública. “A operação tem como objetivo coibir a utilização inadequada desses estabelecimentos e eliminar possíveis focos de dengue nesse período de emergência na saúde pública. O trabalho conjunto com a PM e a Guarda Municipal é fundamental”, afirmou Penela.

Além das interdições, outros dois depósitos foram notificados por infrações administrativas. As ações de fiscalização em depósitos de sucata devem continuar nos próximos meses como parte da estratégia de combate ao crime e à proliferação do mosquito da dengue no município

