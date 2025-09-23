Dentista é preso acusado de provocar incêndio em área de mata no Parque Fehr, em São Carlos

Caso foi investigado pelo 3º e 5º DPs - Crédito: Maycon Maximino

A Polícia Civil de São Carlos, por meio da equipe do 5º Distrito Policial, comandada pelo delegado Caio Iberê Galvão Gobato, cumpriu na manhã desta terça-feira (23) um mandado de prisão preventiva contra um dentista de 56 anos, acusado de provocar um incêndio em uma área de vegetação no bairro Parque Fehr, onde reside. A ação contou com apoio da Polícia Militar.

O caso ocorreu no último dia 8 de setembro, quando um incêndio de grandes proporções atingiu uma área de mata do bairro, colocando em risco residências próximas e exigindo a intervenção do Corpo de Bombeiros.

De acordo com o delegado, imagens de câmeras de segurança registraram o investigado saindo de sua residência, abaixando-se próximo a uma grade e, em seguida, o início das chamas. Testemunhas confirmaram a sequência dos fatos, destacando que o suspeito permaneceu em casa enquanto o fogo se alastrava.

A representação pela prisão preventiva foi fundamentada pela Polícia Civil com base na gravidade do crime, no risco de reincidência e na necessidade de garantir a instrução processual. A Justiça da 6ª Região Administrativa Judiciária de Ribeirão Preto acatou o pedido e expediu o mandado.

Após ser detido, foi conduzido ao Centro de Triagem de São Carlos, onde permanecerá à disposição da Justiça. Ele deverá passar por audiência de custódia nas próximas horas.

O crime é tipificado no artigo 250 do Código Penal (incêndio), cuja pena varia de três a seis anos de reclusão, podendo ser aumentada em até um terço quando cometido em mata, floresta ou área de proteção ambiental.

Leia Também