Dentista acusado de provocar incêndio em mata é transferido para presídio da região

Crédito: reprodução

Saiba Mais Segurança Dentista é preso acusado de provocar incêndio em área de mata no Parque Fehr, em São Carlos

Após audiência de custódia realizada nesta quarta-feira (24), o dentista de 56 anos acusado de atear fogo em uma área de vegetação no bairro Parque Fehr, em São Carlos, teve a prisão preventiva decretada e foi transferido ao Anexo de Detenção Provisória de Araraquara, onde deve permanecer até o julgamento.

A prisão preventiva foi cumprida na manhã de terça-feira (23) por equipes do 5º Distrito Policial, sob comando do delegado Caio Iberê Galvão Gobato, com apoio da Polícia Militar. O mandado foi expedido pela Justiça da 6ª Região Administrativa Judiciária de Ribeirão Preto após representação da Polícia Civil, que fundamentou o pedido na gravidade do crime, no risco de reincidência e na necessidade de assegurar a instrução processual.

O incêndio ocorreu no último dia 8 de setembro e atingiu uma extensa área de mata do Parque Fehr, colocando em risco residências próximas e mobilizando o Corpo de Bombeiros para o controle das chamas. Imagens de câmeras de segurança flagraram o suspeito saindo de sua residência, abaixando-se próximo a uma grade, momento em que o fogo teria começado. Testemunhas também confirmaram a sequência dos fatos, relatando que ele permaneceu em casa enquanto o incêndio se espalhava.

O acusado foi inicialmente conduzido ao Centro de Triagem de São Carlos e, após a audiência de custódia, transferido para a unidade prisional em Araraquara. Ele responderá pelo crime de incêndio, previsto no artigo 250 do Código Penal, cuja pena varia de três a seis anos de reclusão, podendo ser aumentada em até um terço quando praticado em mata, floresta ou área de proteção ambiental.

Leia Também