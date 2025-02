Delegado Seccional diz que a inteligência policial auxiliou na queda dos índices criminais

Delegado seccional, Dejair Rodrigues - Crédito: SCA

O Delegado Seccional de São Carlos, Dejair Rodrigues, comemorou com seus policiais os números finais de 2024 referentes aos índices de criminalidade nos municípios do Estado de São Paulo, divulgados pela Secretaria de Segurança Pública. No conjunto de oito Delegacias Seccionais da região do Departamento de Polícia Civil do Interior (DEINTER-3), sediado em Ribeirão Preto e responsável pelo trabalho de Polícia Judiciária em 93 municípios, São Carlos conquistou a primeira colocação na redução dos índices criminais, alcançando resultados expressivos.

INTELIGÊNCIA POLICIAL

O Seccional são-carlense afirmou que essa conquista é fruto dos esforços do sistema de segurança pública implantado na cidade. Segundo ele, tanto a Polícia Civil quanto a Polícia Militar estão mais integradas, contando com um setor de inteligência policial reforçado por novos equipamentos, métodos diferenciados de trabalho, troca de informações e policiais especializados. Isso permitiu que a criminalidade fosse combatida de maneira mais eficiente não apenas em São Carlos, mas também nos municípios de Ribeirão Bonito, Dourado, Ibaté, Porto Ferreira, Descalvado e Santa Rita do Passa Quatro, que fazem parte da Delegacia Seccional de São Carlos.

Ele também destacou o papel da Guarda Municipal, que tem realizado um bom trabalho e, com o novo método de atuação, vem promovendo diversas operações em conjunto com a Polícia Civil e a Polícia Militar.

DELEGACIA DE INVESTIGAÇÕES GERAIS (DIG)

Dejair relatou que, no início de 2025, a Delegacia de Investigações Gerais (DIG) sob o comando do delegado João Fernando Baptista conseguiu esclarecer completamente o bárbaro crime que vitimou um comerciante morto durante um assalto a uma padaria. Embora a DIG tenha chegado ao criminoso, ele negava a autoria, o que exigiu novas ferramentas para elucidar o caso.

Através do trabalho do Instituto de Criminalística (IC), um detalhe essencial foi descoberto: manchas de sangue no carro da vítima, que passaram por análise detalhada. Com o esforço dos peritos criminais e mediante representação da DIG, o Ministério Público Estadual (MPE) e o Poder Judiciário autorizaram a realização de um exame de DNA compulsório no suspeito, que já estava preso. O resultado confirmou sua participação no latrocínio, e ele agora aguarda julgamento.

Ainda segundo o Delegado Seccional, a DIG, em parceria com policiais militares, conseguiu mapear os principais ladrões de caminhonetes da região. Como resultado dessa investigação, a quadrilha foi desmantelada, levando a uma redução de aproximadamente 90% nos crimes desse tipo.

POLICIAIS CIVIS

O Delegado Seccional Dejair Rodrigues informou que, no início deste ano, após concluir o Curso Superior de Polícia na capital paulista, o delegado adjunto da Seccional de São Carlos, Geraldo Souza Filho, retornou às suas atividades e tem contribuído significativamente para o trabalho policial na cidade e nos sete municípios sob sua jurisdição.

Ele também ressaltou o trabalho do chefe dos investigadores da Seccional, Osmar Ferro, que auxilia nas investigações em toda a região, fornecendo suporte para operações e levantamentos estratégicos, permitindo que as equipes concluam seus trabalhos com êxito.

DISTRITOS POLICIAIS

Rodrigues destacou que o reforço no efetivo e o aprimoramento dos equipamentos deram mais agilidade ao atendimento nos Distritos Policiais (DPs), garantindo um serviço mais humanizado à população e investigações mais céleres. Além disso, a Central de Polícia Judiciária (CPJ) e o Plantão Policial seguem prestando atendimento 24 horas por dia.

DELEGACIA DE INVESTIGAÇÕES SOBRE ENTORPECENTES (DISE)

A Delegacia de Investigações Sobre Entorpecentes (DISE) vem realizando levantamentos estratégicos para mapear os bairros mais afetados pelo tráfico de drogas. O crime organizado, ligado ao narcotráfico, tem sido alvo de investigações rigorosas.

Segundo Dejair Rodrigues, a DISE, sob o comando do delegado Miguel Carlos Capobianco Junior, intensificou a repressão ao tráfico. Embora muitos traficantes tenham sido presos, há uma preocupação com o recrutamento de menores e mulheres para a comercialização de entorpecentes.

O Delegado Seccional ressaltou que o tráfico de drogas não é apenas um problema policial, mas também social, e deve ser combatido com a participação de vários órgãos e da própria sociedade.

Para ilustrar a gravidade da situação, ele afirmou que nunca se prendeu tantos traficantes e colaboradores do tráfico em São Carlos. Apesar do recorde de apreensões e prisões, o tráfico continua sendo uma porta de entrada para a criminalidade.

“É uma realidade dura, mas essa é a batalha diária da Polícia Civil e da Polícia Militar”, disse Rodrigues.

DELEGACIA DE DEFESA DA MULHER (DDM)

Sobre a violência contra as mulheres, o Delegado Seccional afirmou que a Delegada Denise Gobbi Szakal, titular da Delegacia de Defesa da Mulher (DDM), agora conta com a Delegada Adjunta Beatriz Mendes Pereira Lopes. Juntas, elas e suas equipes vêm lidando com um volume crescente de trabalho, agravado pelo aumento no número de inquéritos.

Mesmo com a Lei Maria da Penha (Lei 11.340/06) e medidas como a "Medida Protetiva de Urgência", os casos de violência doméstica continuam crescendo.

Em 2023, a DDM instaurou 666 inquéritos policiais, que foram encaminhados ao MPE e ao Poder Judiciário. Em 2024, houve um aumento de 100 inquéritos, totalizando uma média de um crime por dia contra mulheres na cidade.

Rodrigues ressaltou que, em muitos casos, a polícia só consegue intervir mediante denúncia, pois a violência doméstica pode permanecer oculta por anos e só ser descoberta após tragédias. Por isso, ele reforçou a importância de denunciar esse tipo de crime.

Segundo ele, os dados de criminalidade em São Carlos e nas cidades sob a Delegacia Seccional indicam que a polícia está no caminho certo, alcançando reduções significativas nos índices de violência.

REDUÇÃO DA VIOLÊNCIA

Os dados de fechamento de 2024, divulgados pela SSP-SP, revelaram que a maioria dos índices criminais de São Carlos sofreu redução entre janeiro e dezembro, em comparação com o mesmo período de 2023.

HOMICÍDIOS

Os homicídios dolosos (aqueles cometidos com intenção de matar) caíram de 18 casos em 2023 para 14 em 2024.

O número total de vítimas também diminuiu de 20 para 14.

LATROCÍNIOS

Em 2024, não foi registrado nenhum caso de latrocínio (roubo seguido de morte) em São Carlos, enquanto em 2023 houve um caso.

ESTUPROS

O número de estupros caiu de 21 casos em 2023 para 16 em 2024.

Os estupros de vulnerável aumentaram de 42 para 64 casos.

O comandante da Polícia Militar da região classificou esse crime como "calado", já que muitas vítimas só denunciam após sofrerem múltiplas agressões, geralmente cometidas por familiares ou pessoas próximas.

ROUBOS

Roubos gerais: de 358 casos em 2023 para 296 em 2024.

Roubos de veículos: de 81 para 56.

Roubos de carga: de 12 para 6.

Os furtos também diminuíram, passando de 3.302 para 3.172 registros. Já os furtos de veículos tiveram uma leve redução, de 459 para 453 casos.

