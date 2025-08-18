Deficiente visual é atropelado no Jardim Brasil

Crédito: Maycon Maximino

Um homem de 56 anos, deficiente visual, ficou ferido após ser atropelado na tarde desta segunda-feira (18), na Avenida Comendador Alfredo Maffei, no Jardim Brasil, em São Carlos.

Segundo informações, a vítima atravessava a via sem os devidos cuidados quando foi atingida por um carro que seguia no sentido bairro–centro. A condutora ainda tentou frear bruscamente, mas não conseguiu evitar a colisão.

O homem foi lançado contra o para-brisa e caiu no asfalto. O SAMU foi acionado e prestou atendimento no local. Ele sofreu escoriações pelo corpo, além de trauma na região das costelas, e foi encaminhado para a UPA Santa Felícia.

