sábado, 29 de novembro de 2025
Segurança

Deficiente visual é agredido e assaltado em ponto de ônibus na zona leste de São Carlos

29 Nov 2025 - 09h18Por Da redação
Um homem de 65 anos, que é deficiente visual total, foi vítima de um roubo violento na manhã desta sexta-feira (28), na Rua Oswaldo Denari, próximo a um ponto de ônibus no Jardim Munique, em São Carlos.

Segundo informações do Boletim de Ocorrência, o idoso havia ido ao banco realizar o cadastramento biométrico e retornava de ônibus para casa. Ao descer no ponto, foi abordado por três homens. Um deles o agarrou por trás aplicando um golpe conhecido como “mata-leão”, derrubando-o ao chão, enquanto outro o agrediu com um soco no estômago.

Os criminosos revistaram seus bolsos e levaram três cartões bancários, documentos pessoais (RG e título de eleitor) e R$ 40 em dinheiro. A vítima relatou que não conseguiu reconhecer nenhum dos suspeitos, mas acredita já ter ouvido a voz dos agressores anteriormente, possivelmente moradores da região.

A Polícia Civil requisitou exame no IML e registrou o caso como roubo. A vítima foi socorrida por uma mulher que trabalha em uma esquina próxima e percebeu que ele estava caído após a agressão.

 

