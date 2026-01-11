Deficiente visual é agredida pela sogra

Plantão Policial - Crédito: Foto: Arquivo Pessoal/São Carlos Agora

Uma mulher de 35 anos denunciou ter sido vítima de agressão física dentro da própria residência na noite de sexta-feira (9), no bairro Parque Santa Felícia Jardim, em São Carlos.

De acordo com o boletim de ocorrência, a agressão ocorreu por volta das 20h, após uma discussão familiar iniciada quando a vítima repreendeu o filho. A sogra da mulher, com quem ela reside, interveio na situação, dando início a um desentendimento que evoluiu para agressões físicas.

Ainda segundo o registro policial, a vítima teria sido empurrada, caindo sobre cadeiras e uma mesa. Em seguida, a agressora teria puxado suas orelhas, provocado arranhões no pescoço e desferido golpes com uma frigideira pelo corpo, inclusive na cabeça, causando uma lesão próxima à orelha direita.

A vítima relatou à Polícia Civil que é deficiente visual e que a agressora se aproveita dessa condição para causar constrangimentos, humilhações e agressões frequentes, motivadas pela insatisfação em dividir a mesma residência. O marido da vítima, também deficiente visual, presenciou as agressões e interveio para separar a briga.

O caso foi registrado no plantão da Delegacia Seccional de São Carlos. A vítima foi orientada sobre o prazo legal de seis meses para formalizar a representação criminal, conforme previsto em lei. A ocorrência segue à disposição da Justiça.

