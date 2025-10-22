De terno e fala mansa, falso empresário é preso pela DIG em São Carlos

Impressoras apreendidas - Crédito: SCA

A Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de São Carlos prendeu, na tarde de terça-feira (21), um motorista de aplicativo de 49 anos, morador de Ribeirão Preto, acusado de aplicar diversos golpes em várias cidades do Estado. O homem foi detido em flagrante quando tentava se passar por empresário para retirar uma impressora profissional de uma empresa localizada na rua Dom Pedro II, no Jardim Macarengo.

A operação foi coordenada pelo delegado João Fernando Baptista, após uma entregadora de uma transportadora de Ribeirão Preto procurar a unidade e relatar suspeitas de que a empresa estaria sendo vítima de fraudes em São Carlos. Com base nas informações, os investigadores monitoraram uma entrega de equipamento avaliado em mais de R$ 9 mil.

Por volta das 16h, a entregadora chegou ao endereço indicado, mas encontrou o estabelecimento fechado. Ao se preparar para deixar o local, foi abordada pelo suspeito, que vestia terno e aparentava ser um dos proprietários da empresa. Ele afirmou que deixaria o carro na garagem e pediu que a impressora fosse entregue a ele. No momento em que pegava o equipamento e caminhava até um Fiat Argo prata, com placas de Belo Horizonte (MG), foi surpreendido pelos policiais da DIG e detido sem resistência.

O homem, identificado como J.R.E.M., confessou o crime e disse que havia vindo a São Carlos exclusivamente para aplicar golpes semelhantes, revelando ainda que fazia parte de um grupo criminoso com atuação em diversas cidades, entre elas Ribeirão Preto, São José do Rio Preto, Cristais Paulistas, Araraquara, Campinas e Hortolândia.

Durante as investigações, a DIG descobriu que o suspeito já havia aplicado outro golpe na mesma rua, no dia 9 deste mês, com a ajuda de uma comparsa. Na ocasião, eles conseguiram levar uma impressora industrial em caixa, avaliada também em R$ 9 mil.

O delegado João Fernando Baptista explicou os detalhes da operação e o modo de atuação do grupo:

“Na manhã de hoje tivemos notícia a respeito de um registro de ocorrência do dia 9 de setembro, quando uma mulher, se passando por funcionária de uma empresa, ficou com uma impressora industrial de alto valor. Essas impressoras são industriais, bem mais caras do que as residenciais. Hoje recebemos informação de que uma nova entrega seria feita no mesmo local e deslocamos uma equipe. A entregadora encontrou o estabelecimento fechado e foi abordada na rua por um indivíduo muito bem trajado, de paletó, que se apresentou como funcionário da empresa. No momento em que ele pegava a mercadoria, foi abordado por nossos investigadores.”

Segundo o delegado, o estelionatário utilizava veículos alugados para praticar os crimes.

“Ele aluga carros para aplicar os golpes, mas não apresentou nenhuma documentação que comprove que realmente tenha alugado o veículo de forma regular. Tudo indica que ele também utilizou documentos falsos”, disse Baptista.

Ainda de acordo com o delegado, o homem tem diversos antecedentes criminais por estelionato e já confessou o crime antes de optar pelo silêncio orientado por seu advogado.

“Ele é um estelionatário de Ribeirão Preto que sai da cidade para praticar crimes em várias regiões do Estado. Foi autuado em flagrante e nós representaremos pela prisão preventiva, considerando o número de golpes e o prejuízo causado a várias empresas”, completou Baptista.

O delegado destacou ainda que os prejuízos financeiros são expressivos:

“Muitas empresas foram lesadas com golpes desse tipo, o que gera grande prejuízo para o setor.”

O suspeito foi autuado por estelionato (artigo 171 do Código Penal). A Justiça arbitrou fiança equivalente a 20 salários mínimos, valor que ele afirmou não ter condições de pagar. Assim, foi encaminhado ao Centro de Triagem de São Carlos, onde aguarda audiência de custódia.

As três impressoras da marca Zebra, avaliadas em mais de R$ 9 mil cada, foram recuperadas e devolvidas às representantes da transportadora de Ribeirão Preto, que as levaram de volta à empresa proprietária.

