Um homem deixou a Santa Casa de São Carlos por volta das 9h45 deste domingo, 19, de muletas. Ele estaria com fraturas na fíbula e tornozelo esquerdo.

Uma representante do hospital prestou queixa na CPJ e relatou que o paciente estava internado em um dos quartos e após mostrar alteração com outra pessoa no fone, dizendo que sua cirurgia teria sido adiada pela terceira vez, deixou a instituição, descendo a rampa do corredor de muletas.

