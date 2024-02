DDM prende no interior de SP acusado de tentar matar ex no São Carlos VIII

SIGA O SCA NO

Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) - Crédito: arquivo

Policiais Civis da Delegacia de Defesa da Mulher de São Carlos capturaram nesta quarta-feira (7) o homem acusado de tentar matar a ex-companheira a facadas no bairro São Carlos VIII no primeiro dia de 2024. ( notícia relacionada)

Após a brutal tentativa de feminicídio, a delegada Denise Gobbi Szakal representou pela prisão preventiva e mandado de busca e apreensão do agressor. As diligências culminaram na captura de F.R. em Capela do Alto, região de Sorocaba.

F.R. foi encaminhado ao Sistema Prisional, onde permanecerá à disposição da Justiça. As investigações continuam, com o objetivo de esclarecer todos os detalhes do crime e garantir que a justiça seja feita.

